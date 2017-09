Trumps Versuch, die UNO zu reformieren

Im Vorfeld der am Dienstag beginnenden UNO-Generaldebatte veranstaltet US-Präsident Donald Trump am Montag ein hochrangiges Treffen zur Reform der Vereinten Nationen. Ziel ist eine politische Absichtserklärung, die möglichst viele der 193 Mitgliedstaaten unterzeichnen sollen.

In dem Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, wird UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zu "größerer Transparenz und Berechenbarkeit bei benötigten Ressourcen" gedrängt. Auch in der einwöchigen Generaldebatte in der Vollversammlung dürfte das Thema UNO-Reform neben dem Atomkonflikt mit Nordkorea und der Lage in Syrien und Myanmar weit oben auf der Agenda stehen.

Außerdem wollen sich die anreisenden Staats- und Regierungschefs und deren Minister in New York mit dem Klimaschutz befassen. Trump hatte im Juli erklärt, sich die Tür für einen Verbleib im Pariser Klimaabkommen weiterhin offen zu halten. Am Rande der Generaldebatte sind zahlreiche bilaterale Treffen auf hochrangiger Ebene geplant. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) nehmen an der UNO-Vollversammlung teil und werden bilaterale Gespräche führen.

Trumps erste UNO-Rede

Trumps erste Rede vor der UNO-Vollversammlung wird sich nach Angaben seines Nationalen Sicherheitsberaters um die Themen Frieden, Wachstum und Verantwortlichkeit drehen. Außerdem werde Trump am Dienstag größten Wert auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und freien, fairen und gegenseitigen Handel legen, sagte Herbert Raymond McMaster in Washington. Die USA respektierten die Souveränität anderer Nationen und erwarteten dies auch von anderen Ländern.

Trumps Tage in New York werden ab Montag von einer Reihe separater Treffen geprägt sein. McMaster kündigte Begegnungen des US-Präsidenten mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron, dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an. Außerdem sind Treffen mit dem afghanischen Staatschef Ashraf Ghani und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko geplant.

Abdullah, May, es-Sisi, Abe, Moon

Am Mittwoch wird Trump laut Programm jeweils bilateral mit dem jordanischen König Abdullah, dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas, der britischen Premierministerin Theresa May und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi zusammentreffen. Am Donnerstag soll Trump im Dreierkreis mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zusammenkommen.

Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, sagte, die UNO sei sehr gespannt auf Trumps erste Rede in diesem Forum. Das Budget der Vereinten Nationen und eine Reform ihrer Finanzierung werde ein sehr wichtiger Punkt sein.

(APA/dpa/Reuters)