Irak: „Wir Kurden haben unser Blut gegeben“

Im Tiefflug ziehen Hubschrauber über die Menschenmenge hinweg. Das Knattern der Rotoren vermischt sich mit lauter kurdischer Musik, die aus Lautsprechern auf dem Boden tönt. Dann werfen die Helikopter Rosenblätter und bunte Zettel ab. In der Menge braust Jubel auf, als die Hubschrauber erneut auftauchen – mit kurdischen Flaggen, die sie hinter sich herziehen. Der Shanidar-Park im Herzen der Stadt Erbil ist voll mit Menschen. Frauen in bunten Trachten, Männer in alten Peschmerga-Uniformen, Jugendliche mit Baseballkappen, Familien mit kleinen Kindern: Sie alle sind gekommen, um für ein Ja beim Unabhängigkeitsreferendum am 25. September zu demonstrieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2017)