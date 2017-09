Libyen: Von IS entführter Österreicher vermutlich tot

Lange hatten die Angehörigen von Dalibor S. auf gute Nachrichten aus Libyen und vom österreichischen Außenamt gewartet. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass der Linzer lebend nach Österreich zurückkehrt, scheinen gering. Die österreichische IS-Geisel ist vermutlich tot, das würden Daten eines verschollenen Laptops belegen, berichtet die "Kronenzeitung" online.

Demnach sollen Dalibor S. und acht weitere Geiseln der Terrormiliz "Islamischer Staat" schon kurz nach dem Überfall nahe des Ölfelds in der libyschen Wüste ermordet worden waren. Die Leichen sollen von einer weiteren radikalen Splittergruppe entdeckt worden, der Computer aber erst jetzt ausgewertet worden sein.

Keine Lösegeldforderungen

Von dem Anfang März 2015 von einem Ölfeld in Libyen entführten Oberösterreicher fehlte lange jede Spur. Es sind auch keine Forderungen als Bedingung für eine Freilassung eingegangen. In dem Fall ist es "sehr, sehr still" geworden, hieß es vor einem Jahr aus dem Außenministerium, man arbeite aber daran.

Dalibor S. und acht weitere Mitarbeiter eines maltesisch-österreichischen Unternehmens aus anderen Ländern sind am 6. März vom al-Ghani-Ölfeld in Libyen entführt worden - kurz bevor sie evakuiert werden sollten. Das Team wurde von bewaffneter Miliz eingekreist, auf Fahrzeuge geladen und abtransportiert. Zwei Männer aus Bangladesch und ein Ghanese wurden später freigelassen. Neben dem Oberösterreicher wurden auch ein Tscheche und vier Filipinos vermisst. Auch sie sind wie Dalibor S. vermutlich tot.

(APA/Red.)