UNO und EU wollen gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen

Die Vereinten Nationen und die Europäische Union wollen gemeinsam gegen Gewalt gegen Mädchen und Frauen vorgehen. Eine von drei Frauen weltweit werde statistisch im Lauf ihres Lebens Opfer von Gewalt, sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres am Mittwoch bei einer Veranstaltung am Rande der UNO-Vollversammlung in New York.

"Gewalt gegen Frauen und Mädchen macht Leben kaputt und bringt Schmerz für Generationen", sagte der portugiesische Ex-Premier. Die "Spotlight Initiative", die UN und EU bei der Veranstaltung offiziell vorstellten und die von der EU zum Anfang mit 500 Millionen Euro ausgestattet wurde, soll Frauen weltweit zusammenbringen und stärker machen.

Guterres erinnerte an ein persönliches Treffen mit Vergewaltigungsopfern im Kongo: "Ich bin über die Jahre als Premierminister, als Flüchtlingskommissar und jetzt als Generalsekretär durch die ganze Welt gereist. Kein Besuch hat mich mehr bewegt, als der bei Vergewaltigungsopfern im Kongo. Die herzzerreißenden Geschichten vom Leiden der Frauen werden mich für immer verfolgen."

(APA/dpa)