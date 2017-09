Iran will Raketenprogramm ausbauen

Im Streit der Worte zwischen Washington und Teheran legt nun der Iran nach. Der iranische Präsident Hassan Rohani hat einen Ausbau der militärischen Kapazitäten und des Raketenprogramms seines Landes angekündigt. „Wir werden unsere militärischen Fähigkeiten stärken, die zur Abschreckung notwendig sind“, sagte er am Freitag in einer Fernsehansprache.

Rohani äußerte sich am Jahrestag des Beginns des ersten Golfkrieges zwischen den Nachbarländern Iran und Irak im Jahr 1980. Damals waren Truppen des irakischen Diktators Saddam Hussein in erdöl- und erdgasreiche Grenzprovinzen des Nachbarlandes Iran einmarschiert. Es folgte ein achtjähriger Krieg mit Hunderttausenden Toten. Der Konflikt endete im Juli 1988 mit einem Waffenstillstand und ohne wirklichen Sieger.

Die jetzige Ankündigung die iranischen Präsidenten fällt in eine Zeit, in der US-Präsident Donald Trump zunehmend Druck auf Teheran aufbaut. Trump sendet immer deutlichere Signale aus, dass er die Atomvertrag zwischen dem Iran und der internationalen Gemeinschaft aufkündigen will.

(APA/red.)