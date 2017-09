Deutschland: In der Merkel-Republik bebt es

Berlin. Im Finish des Wahlkampfs mobilisierten die ausgepumpten Spitzenpolitiker noch einmal die letzten Reserven. Auf dem Münchner Marienplatz traten Angela Merkel und Horst Seehofer, die CDU-Chefin und der ihr nicht immer wohlgesinnte Parteifreund von der Schwesterpartei CSU, in demonstrativer Eintracht auf, um womöglich bereits ermattete Anhänger zur Wahl aufzurufen – und den Aufwärtstrend der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) und ihre notorischen Störenfriede und Krawallmacher in der bayerischen Hauptstadt in Schach zu halten. In der Union ging die Angst um, einen Teil des großen Vorsprungs, den die Umfragen bis zuletzt auswiesen, auf den letzten Metern noch zu verspielen.

Umgekehrt ging es SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz zugleich in Berlin darum, den Abstand zum Partner der Großen Koalition zu verringern und die Unentschlossenen für sich einzunehmen – ein letzter Kraftakt des abgehängten Merkel-Herausforderers, der noch im Frühjahr mit Vorschusslorbeeren überhäuft an den Start gegangen war.

1 Wahlverlierer Große Koalition?

Die SPD kämpft nicht um Platz eins, sondern um ihren Fortbestand als Volkspartei. Nur nicht noch ein Debakel wie 2009, als sie auf 23 Prozent abstürzte. So lautet das Horrorszenario im Willy-Brandt-Haus. Ihr steht eine Zerreißprobe bevor: Schon jetzt fordern viele Genossen an der Basis den Gang in die Opposition, zum Beispiel unter der Führung der Arbeitsministerin, Andrea Nahles. Ein Teil der Parteielite um SPD-Chef Martin Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel plädiert für einen Verbleib in der Großen Koalition. Wie schon 2013 wird eine Urabstimmung unter den Mitgliedern über eine etwaige Regierungsbeteiligung entscheiden.

Unabhängig vom Ausgang zeichnet sich in der Union ein Generationenwechsel ab: Sowohl Angela Merkel als auch Horst Seehofer werden in den kommenden Jahren ihre Nachfolge bestellen. In den Umfragen zeichnete sich zuletzt ein Denkzettel für die Union ab: Der Verlust von mehreren Prozentpunkten und der sichere Einzug der AfD könnten am Wahlabend den Jubel über Platz eins trüben. Die Große Koalition hat die Ränder gestärkt. Rechts der CSU ist künftig nicht mehr die „Wand“, wie Franz Josef Strauß es einmal auf den Punkt gebracht hat. Sondern die AfD.

2 Der Vierkampf um Platz drei

Die größte Spannung versprach der Vierkampf um Platz drei. Im zweiten Anlauf schickte sich die AfD an, von der außerparlamentarischen Opposition zur drittstärksten Kraft im Bundestag zu werden. In den Umfragen kletterte sie immer mehr nach oben. Die FDP wird nach vierjähriger Pause als Christian Lindners One-Man-Show und als starke Stimme zurückkehren. Beide Parteien fischten im Sog der Flüchtlingskrise rechts der Union. Die Grünen kamen zuletzt nicht mehr vom Fleck und könnten nur auf Platz sechs landen. Das Umweltthema zündete nicht. Für ihr Spitzenduo, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir, ist dies die letzte Chance zu regieren.

3 Farbenspiele

GroKo oder Jamaika? Die Große Koalition hat innerhalb der Union nicht sonderlich viele Fans. Als interessantere Alternative drängt sich die Jamaika-Koalition auf, die derzeit in Schleswig-Holstein auf dem Prüfstand steht. Das Problem ist jedoch, dass sich CSU, FDP und Grüne zuweilen nicht so richtig grün sind. Die linksalternative Basis der Grünen hat keine Lust auf Karibikstimmung. In der Umwelt-, Flüchtlings- und Währungspolitik tun sich große Differenzen zwischen den Duzfreunden Lindner und Özdemir auf. Und auch die CSU will keineswegs ein Aus für den Verbrennungsmotor, wie es die Grünen forcieren. Unüberwindbar sind die Hürden aber nicht. Auch für Schwarz-Gelb fehlen je nach Umfrage nur ein paar Prozentpunkte. Die letzte Union-FDP-Koalition (von 2009 bis 2013) hat aber tiefe Wunden geschlagen. Andererseits: Seit den Landtagswahlen im Mai regiert indessen wieder eine schwarz-gelbe Koalition.

Von Angela Merkel heißt es indes, dass sie in ihren womöglich letzten Kanzlerjahren gern ein schwarz-grünes Experiment gewagt hätte. Rechnerisch wird das eher schwierig.

