Iran und Türkei schließen Grenze zur irakischen Kurdenregion

Wegen des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums der Kurden im Nordirak hat der Iran seine Luft- und Landgrenzen zu der Kurdenregion geschlossen. Die Grenzschließung sei auf Bitte der irakischen Zentralregierung in Bagdad erfolgt, sagte der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghasemi am Montag. Das Referendum sei "illegal und illegitim".

Der Iran hatte bereits am Sonntag verkündet, alle Flüge in die Kurdenregion zu stoppen. Irans Präsident Hassan Rouhani hatte in der Nacht in einem Telefonat Iraks Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi versichert, Teheran unterstütze vollends die irakische Zentralregierung.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, den Grenzübergang Habur zum Irak zu schließen.

Das Unabhängigkeitsreferendum der Kurden stößt in Bagdad ebenso wie bei den Nachbarn Iran und Türkei auf scharfe Ablehnung. Kurdenpräsident Massoud Barsani ließ sich jedoch davon nicht beeindrucken und hielt an dem Volksentscheid fest.

(APA/AFP/Reuters)