Spanien: Nervenkrieg um Katalonien

Madrid. Es ist der nächste Schritt auf der Eskalationsskala, den Spaniens Behörden im Konflikt mit der Führung der abtrünnigen nordostspanischen Region Katalonien nun setzen: Erstmals deuteten sie an, dass der katalanische Regierungschef und Anführer der Separatistenbewegung, Carles Puigdemont, eingesperrt werden könnte. Die Möglichkeit, dass die Justiz die Festnahme Puigdemonts unter anderem wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder anordne, sei „gegeben“, drohte Spaniens Generalstaatsanwalt José Manuel Maza. Doch der 54-jährige katalanische Regierungschef zeigt sich unbeeindruckt: „Am 1. Oktober wird es ein Unabhängigkeitsreferendum, Urnen und Wahlzettel geben“, sagt er. „Wer abstimmen will, wird dies am Sonntag tun können.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2017)