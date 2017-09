US-Verteidigungsminister Mattis drängt Taliban zu Verhandlungen

Bei einem gemeinsamen Besuch in Afghanistan haben US-Verteidigungsminister Jim Mattis und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen entschlossenen Kampf gegen den Extremismus angekündigt. "Wir werden Afghanistan nicht einem gnadenlosen Feind ausliefern, der mordend versucht, sich den Weg zur Macht zu bahnen", sagte Mattis am Mittwoch in Kabul.

Kurz nach seiner Ankunft hatten Aufständische mehrere Raketen auf die Hauptstadt abgefeuert und einen Menschen getötet. Die ausländische Unterstützung werde den afghanischen Truppen eine "überwältigende Überlegenheit auf dem Schlachtfeld" gegen die radikalislamischen Taliban geben, zeigte sich Mattis bei einer Pressekonferenz mit Stoltenberg und Afghanistans Präsident Ashraf Ghani überzeugt. Zugleich drängte er die Taliban dazu, den Verhandlungsweg einzuschlagen.

Erst im August hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, das Truppenkontingent seines Landes in Afghanistan wieder aufzustocken. Mattis ist das erste Kabinettsmitglied, das nach dieser strategischen Wende nach Afghanistan kommt.

Mattis und Stoltenberg berieten in Kabul mit dem afghanischen Präsidenten und weiteren ranghohen Regierungsvertretern über die US-geführte NATO-Mission. Langfristiges Ziel ist, dass die heimischen Streitkräfte allein für die Sicherheit im Lande sorgen können.

NATO will mehr Truppen nach Afghanistan schicken

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte in Kabul, je stabiler Afghanistan sei, desto "sicherer werden wir sein". Nach seinen Angaben wollen mehr als 15 Mitgliedstaaten der Militärallianz zusätzliche Soldaten nach Afghanistan schicken.

Der US-Militäreinsatz in Afghanistan hatte infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 begonnen. Mit bald 16 Jahren ist der Krieg gegen die Taliban der längste Auslands-Militäreinsatz in der Geschichte der USA.

Unter Trumps Vorgänger Barack Obama hatten die USA zeitweise mehr als 100.000 Soldaten in dem Land stationiert, seit 2011 sank ihre Zahl aber kontinuierlich. Der Kampfeinsatz wurde Ende 2014 beendet, seitdem sind ausländische Soldaten überwiegend als Berater und Ausbilder aktiv.

Angesichts der Probleme der afghanischen Truppen, den Vormarsch der radikalislamischen Taliban zu stoppen, forderten US-Generäle schon seit Monaten ein Umdenken. Nach Trumps Plan werden die USA nun mehr als 3000 weitere Soldaten nach Afghanistan entsenden - zusätzlich zu den rund 11.000 bereits dort stationierten. Die NATO-Verbündeten haben rund 5000 Soldaten landesweit im Einsatz.

Moral der afghanischen Streitkräfte auf Tiefstand

Die anhaltende Unsicherheit wurde am Mittwoch einmal mehr durch den Raketenangriff in Kabul deutlich. Die Geschoße schlugen in einem Haus in der Nähe des internationalen Flughafens ein, wie das Innenministerium mitteilte. Ein Mensch wurde getötet, vier seiner Verwandten wurden verletzt. Angreifer und Sicherheitskräfte lieferten sich Gefechte.

Die Taliban bekannten sich in sozialen Medien zu dem Angriff, der nach ihren Angaben auf Mattis' Flugzeug gezielt hatte. Wenig reklamierte auch der örtliche Ableger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der Provinz Khorazan den Raketenangriff für seine Organisation.

Der afghanische Präsident hat in diesem Jahr nahezu eine Verdopplung der Eliteeinheiten der Armee angeordnet, der Speerspitze gegen die Taliban. Bisher machten sie 17.000 Mann aus. Ein Vierjahresplan der Regierung sieht zudem einen Ausbau der Luftwaffe vor. Angesichts großer Opfer, Desertierungen und Korruption ist die Moral der afghanischen Sicherheitskräfte auf einem Tiefstand.

(APA/AFP)