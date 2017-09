Brighton. Auf seinem dritten Parteitag als Labour-Vorsitzender hat der einst so umstrittene Parteichef Jeremy Corbyn endgültig den Sprung vom Buhmann zur Kultfigur geschafft. Begeisterte Delegierte, die in Rekordzahlen in das südenglische Seebad Brighton geströmt waren, trugen Ikonen des Labour-Chefs und stimmten Jubelgesänge an. Der so Gefeierte nahm den nur teilweise ironischen Personenkult milde lächelnd entgegen, versuchte ihn aber am Mittwoch in seiner Abschlussrede in politisches Kapital umzumünzen: „Wir sind die Regierung im Wartestand“, erklärte Corbyn. „Wir sind bereit“.

("Die Presse"-Printausgabe, 28.9.2017)