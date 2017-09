Trump gratuliert Merkel zum Sieg - vier Tage nach der Wahl

US-Präsident Donald Trump hat Kanzlerin Angela Merkel zum Wahlsieg gratuliert - allerdings erst vier Tage nach der Wahl. Die Gründe für die lange Frist nach dem Ergebnis vom Sonntag sind unklar. Andere Staats- und Regierungschefs gratulierten der Kanzlerin bereits zu Beginn der Woche. Das Weiße Haus hatte am Montag erklärt, man arbeite an der Logistik für ein Telefonat.

Doch Trump hatte seinen Unmut mit der deutschen Kanzlerin bereits in der Vergangenheit offen zur Schau gestellt: Bei Merkels erster Reise nach Washington nach seinem Amtsantritt verweigerte er ihr vor laufenden Kameras den Handschlag. Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA sind unter Trumps schwierig geworden. Trump hat Deutschland immer wieder hart attackiert, unter anderem wegen des Handelsüberschusses.

Nordkorea im Mittelpunkt des Gespräches

Im Mittelpunkt des Gesprächs am Donnerstag stand jedoch die Krise um Nordkorea, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Merkel habe erneut betont, dass alle Mittel zur friedlichen Beilegung des Konflikts genutzt werden müssten. Sie und Trump hätten deswegen übereingestimmt, dass der diplomatische und wirtschaftliche Druck auf die nordkoreanische Regierung intensiviert werden müsse.

Zudem sei die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran Thema gewesen. Die Kanzlerin habe das Abkommen erneut unterstützt, weil es ein wichtiges Instrument sei, um eine nukleare Bewaffnung des Landes zu verhindern. Die US-Regierung hatte zuletzt eine Neuverhandlung gefordert, was die Europäer ablehnen.

In dem Gespräch seien sich Merkel und Trump aber einig gewesen, dass eine negative Rolle des Irans etwa in Syrien oder im Libanon ebenso wie die Nichtanerkennung des Existenzrechts des Staates Israel inakzeptabel seien, erklärte Seibert. Es bedürfe einer möglichst geschlossenen Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf das iranische Raketenprogramm. Auch das US-Präsidialamt kritisierte die Regierung in Teheran in einer Erklärung nach dem Telefongespräch.

(Reuters)