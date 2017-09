Prag: Präsidenten-Sprecher vergleicht EU mit Nazi-Deutschland

Der Sprecher des tschechischen Staatspräsidenten Milos Zeman, Jiri Ovcacek, hat am Freitag für Aufsehen gesorgt, indem er die EU mit dem "Dritten Reich" und die Tschechische Republik mit einem "Protektorat" verglichen hat. Ovcacek reagierte so auf die Bedenken, die die EU-Behörde für Nahrungsmittelsicherheit gegen eine Zutat eines in Tschechien beliebten Alkoholgetränks namens "Tuzemak" geäußert hatte.

"Das Reich hat sich entschlossen, dass man im Protektorat Tuzemak nicht trinken wird. Und Basta!", schrieb Ovcacek auf Facebook. Gegenüber dem Nachrichtenserver "iDnes.cz" ergänzte er, er halte an der Aussage fest, weil sie "exakt" sei. Niemand in der Präsidentschaftskanzlei habe ihn bisher dafür kritisiert. "1943 hatte auch das Reich den Hopfenbau in der Mseno-Region (Mittelböhmen, Anm.) verboten", so Ovcacek.

Mehrere tschechische Politiker kritisierten Ovcacek dafür scharf. Regierungschef Bohuslav Sobotka erklärte, Ovcacek sei "nur ein geschicktes Instrument" Zemans, sich "sichtbar zu machen, Opponenten zu beleidigen und die Gesellschaft zu spalten".

Der EU-Abgeordnete und frühere EU-Kommissar Pavel Telicka nannte das Geschehen auf der Prager Burg ein "Bordell" (Das Wort wird in Tschechien häufig als Synonym für Unordnung verwendet, Anm.). "Spricht er im Namen des Präsidenten-Euroföderalisten? Mein Gott, was für ein Fall! Und Tschechien fällt damit auch", reagierte Telicka, der auf der Liste der Protestbewegung ANO von Andrej Babis gewählt worden war.

"Schande" für Tschechische Republik

Andere Politiker sprachen von einer "Schande" für die Tschechische Republik und eine "unannehmbare Aussage". Laut der kommunistischen EU-Abgeordneten Katerina Konecka könne nur jemand die EU mit dem Dritten Reich vergleichen, der in der Schule im Geschichtsunterricht "viel Zeit geschlafen" habe.

Nur der Chef der populistischen islamfeindlichen Partei "Freiheit und direkte Demokratie" (SPD), Tomio Okamura, stellte sich hinter Ovcacek. Die nationale Souveränität in der EU werde unterdrückt, die Freiheit verschwinde und täglich würden neue Verbote, Befehle und Bürokratie kommen. "Faschistische Tendenzen sind klar sichtbar - ja, wir sind in den Fängen eines vierten Reiches", so Okamura.

