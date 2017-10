Messer-Angreifer in Marseille erschossen

Einsatzkräfte haben einem Medienbericht zufolge im Bahnhof von Marseille einen Messer-Angreifer getötet. Der Mann sei erschossen worden, berichtetet der TV-Sender BFM am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Eine Frau und ein Mann wurden getötet. Einem Polizisten zufolge soll der Angreifer "Allahu Akbar" gerufen haben, bevor er die Personen angriff.

Der französische Innenminister kündigte per Twitter an, umgehend in die südfranzösische Stadt zu reisen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Der Angriff habe sich am Bahnhof Saint-Charles ereignet, wo der Mann auf Passanten "eingestochen" habe, teilten die Behörden am Sonntag mit. Der Angreifer sei von Soldaten niedergeschossen worden.

(APA/Reuters/DPA)