Katalonien-Referendum: Ergebnis ist "verbindlich"

Nach dem umstrittenen Referendum in Katalonien bereitet sich die Regionalregierung von Carles Puigdemont nach eigenen Angaben auf die Abspaltung vor. Bereits in wenigen Tagen will sie die Unabhängigkeit der Region von Spanien ausrufen. Die Regionalregierung spricht von einem überwältigenden Sieg des "Ja" bei der Abstimmung - ihren Angaben zufolge sollen 90 Prozent der Teilnehmer für die Trennung gestimmt haben. Allerdings hatten auch nur 42 Prozent der 5,3 Millionen Wahlberechtigten teilgenommen. Puidgemont bezeichnete das Ergebnis Montagmittag als "verbindlich".

In Madrid ist Ministerpräsident Mariano Rajoy wegen der Polizeigewalt gegen die Bürger mit fast 900 Verletzten stark unter Druck geraten. Die Opposition fordert, dass er endlich in einen ernsthaften Dialog mit Puigdemont tritt. Tut er dies nicht, könnte sich die Situation weiter zuspitzen. Dabei ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Festnahmen auch von hochrangigen Politikern in Katalonien kommen könnte - bereits vor dem Referendum hatte die spanische Polizei 14 Politiker und Beamte vorübergehend inhaftiert.

Entmachtung der Regionalregierung droht

Als letzter Ausweg bliebe Rajoy die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung. Dieser sieht vor, dass die Regierung einer autonomen Region, die der Verfassung oder anderen Gesetzen nicht Folge leistet, entmachtet werden kann. Madrid könnte die Autonomie außer Kraft setzen und die direkte Kontrolle über die Gemeinden in Katalonien übernehmen.

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat am Montagvormittag eine Sondersitzung der Regierung hinter verschlossenen Türen abgehalten. Nach den Worten von Puigdemont hat Katalonien mit dem umstrittenen Abstimmungsergebnis "das Recht gewonnen", einen unabhängigen Staat zu gründen.

Völkerrechtlich kaum Chancen

Das brutale Vorgehen der spanischen Sicherheitskräfte gegen das katalanische Unabhängigkeitsreferendum ist zwar politisch verheerend, aus völkerrechtlicher Sicht hat die Zentralregierung in Madrid aber nichts zu befürchten. Dies betonen die beiden Völkerrechtler Peter Hilpold und Manfred Nowak gegenüber der Austria Presse Agentur. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker gebe den Katalanen nämlich kein Sezessionsrecht.

"Man muss Staaten schon das Recht zuerkennen, die staatliche Integrität zu verteidigen", sagte der Innsbrucker Universitätsprofessor Hilpold am Montag. Die Regierung in Madrid habe aus innerstaatlicher Sicht "korrekt gehandelt", indem sie das Unabhängigkeitsreferendum unterdrückt habe. Regierungen dieses Recht abzuerkennen hätte eine "ungeheure Präzedenzwirkung" und wäre ein "fatales Signal an alle unzufriedenen Gruppen, dass sie ihre Ansprüche durchsetzen können". Hilpold geht auch davon aus, dass sich das Vorgehen der Polizei "im Rahmen der Legalität bewegt hat".

Katalonien-Gesandter fordert EU-Verfahren gegen Spanien

Adam Casals, Gesandter und Leiter der Delegation der katalanischen Regierung in Österreich, hat von der EU gefordert, nach dem gewalttätigen Vorgehen der spanischen Polizei in Katalonien mit einem Grundrechteverfahren gegen Madrid vorzugehen. "Wir appellieren an die EU, wir appellieren auch an die Grundrechteagentur in Wien", sagte Casals am Montag im "Ö1"-Morgenjournal.

Nach Artikel 7 der EU-Charta solle ein Verfahren gegen Spanien eingeleitet werden, und "eventuell Spanien aus der EU rausgeschmissen werden", so der Vertreter der katalanischen Regierung in Wien. Mehrere Grundrechte der Bürger in Katalonien seien verletzt worden, kritisierte Casals. Die Repression dauere bereits seit zwei Wochen an. "Wir fragen uns, ob das heute im 21. Jahrhundert in der Europäischen Union möglich sein darf", so der katalanische Gesandte.

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy werde in die Geschichtsbücher eingehen, weil er für die mehr als 800 Verletzten beim Unabhängigkeitsreferendum verantwortlich sei. Da 400.000 Wahlzettel beschlagnahmt und 700.000 Menschen an der Stimmabgabe gehindert worden seien, ergebe sich eine Gesamtwahlbeteiligung von 57 Prozent. "Katalonien hat sich dadurch das Recht erworben als unabhängiges Land dazustehen", so Casals und wiederholte damit die Wortwahl seines Regionalregierungschefs Puigdemont.

Pittella: "Trauriger Tag für ganz Europa"

Der sozialdemokratische Fraktionschef im EU-Parlament, Gianni Pittella, hat die Gewalt in Katalonien ebenso verurteilt. "Gestern war ein trauriger Tag für Spanien und ganz Europa", so Pittella in einer Presseaussendung.

Die EU-Kommission hat betont, dass die Abstimmung nach der spanischen Verfassung "nicht legal" war. Ein Sprecher der EU-Behörde betonte am Montag zugleich, dass Gewalt keine Lösung sei und alle Beteiligten sich von der Konfrontation zum Dialog bewegen müssten. "Dies sind Zeiten von Einheit und Stabilität, nicht von Teilung und Fragmentierung." Kommissionschef Jean-Claude Juncker habe klar gemacht, dass es eine "interne Angelegenheit für Spanien" sei.

Euro unter Druck

Das Unabhängigkeitsreferendum hat auch an den europäischen Finanzmärkten Spuren hinterlassen. Der Kurs des Euro geriet am Montag unter Druck. Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion bei spanischen Staatsanleihen, deren Renditen spürbar zulegten. Auch an der spanischen Aktienbörse kam es im frühen Handel zu Einbußen.

Der Euro musste zu nahezu allen wichtigen Währungen der Welt Verluste einstecken. Im Vormittagshandel rutschte der Kurs auf ein Tagestief bei 1,1735 US-Dollar, nachdem er in der vergangenen Nacht noch über 1,18 Dollar lag.

