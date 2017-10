Katalonien-Referendum: Jetzt tagt die Regionalregierung

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat für den Montagvormittag eine Sondersitzung der Regierung einberufen. Das Treffen sollte am Vormittag hinter verschlossenen Türen stattfinden, berichteten spanische Medien.

Die Regionalregierung hatte am späten Sonntagabend nach dem umstrittenen Referendum zur Unabhängigkeit der Region mitgeteilt, mehr als zwei Millionen der 5,3 Millionen Wahlberechtigten hätten an der Abstimmung teilgenommen. Von ihnen hätten sich 90 Prozent für die Abspaltung von Spanien ausgesprochen. Nach den Worten von Puigdemont hat Katalonien damit "das Recht gewonnen", einen unabhängigen Staat zu gründen.

Katalonien-Gesandter fordert EU-Verfahren gegen Spanien

Adam Casals, Gesandter und Leiter der Delegation der katalanischen Regierung in Österreich, hat von der EU gefordert, nach dem gewalttätigen Vorgehen der spanischen Polizei in Katalonien mit einem Grundrechteverfahren gegen Madrid vorzugehen. "Wir appellieren an die EU, wir appellieren auch an die Grundrechteagentur in Wien", sagte Casals am Montag im "Ö1"-Morgenjournal.

Nach Artikel 7 der EU-Charta solle ein Verfahren gegen Spanien eingeleitet werden, und "eventuell Spanien aus der EU rausgeschmissen werden", so der Vertreter der katalanischen Regierung in Wien. Mehrere Grundrechte der Bürger in Katalonien seien verletzt worden, kritisierte Casals. Die Repression dauere bereits seit zwei Wochen an. "Wir fragen uns, ob das heute im 21. Jahrhundert in der Europäischen Union möglich sein darf", so der katalanische Gesandte.

Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy werde in die Geschichtsbücher eingehen, weil er für die mehr als 800 Verletzten beim Unabhängigkeitsreferendum verantwortlich sei. Da 400.000 Wahlzettel beschlagnahmt und 700.000 Menschen an der Stimmabgabe gehindert worden seien, ergebe sich eine Gesamtwahlbeteiligung von 57 Prozent. "Katalonien hat sich dadurch das Recht erworben als unabhängiges Land dazustehen", so Casals und wiederholte damit die Wortwahl seines Regionalregierungschefs Puigdemont.

Pittella: "Trauriger Tag für ganz Europa"

Der sozialdemokratische Fraktionschef im EU-Parlament, Gianni Pittella, hat die Gewalt in Katalonien ebenso verurteilt. "Gestern war ein trauriger Tag für Spanien und ganz Europa", so Pittella in einer Presseaussendung.

"Es besteht keine Zweifel, dass die Volksbefragung, die von den katalanischen Behörden unterstützt worden ist, nicht legal und ungültig ist. Trotzdem müssen auch die Gefühle der vielen Katalanen respektiert werden, die auf die Straße gegangen sind. Nur eine politische Antwort kann die Lösung sein und keine Polizeigewalt", so Pittella.

Kritik kommt auch aus Tschechien. Ex-Präsident Vaclav Klaus wertete das Vorgehen er spanischen Regierung als "inakzeptabel" und forderte die EU-Kommission auf, die Gewalt zu verurteilen. Der Pressesprecher von Staatspräsident Milos Zeman, Jiri Ovcacek, sprach vom "Ende des europäischen Traums".

Auch Italiens föderalistisch orientierte Oppositionspartei Lega Nord hat die Gewaltszenen beim Referendum verurteilt. "Eine Regierung, die mit Knüppelschläge auf Pensionisten losgeht, ist ein Wahnsinn", so Lega Nord-Chef Matteo Salvini.

Euro unter Druck

Das Unabhängigkeitsreferendum hat auch an den europäischen Finanzmärkten Spuren hinterlassen. Der Kurs des Euro geriet am Montag unter Druck. Besonders deutlich zeigte sich die Reaktion bei spanischen Staatsanleihen, deren Renditen spürbar zulegten. Auch an der spanischen Aktienbörse kam es im frühen Handel zu Einbußen.

Der Euro musste zu nahezu allen wichtigen Währungen der Welt Verluste einstecken. Im Vormittagshandel rutschte der Kurs auf ein Tagestief bei 1,1735 US-Dollar, nachdem er in der vergangenen Nacht noch über 1,18 Dollar lag.

(APA/dpa)