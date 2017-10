Machtkampf bei den Torys: „Johnson hat Grenzen ausgetestet“

Die Presse: Premierministerin Theresa May kommt massiv geschwächt zum Parteitag der Konservativen in Manchester, der noch bis 4. Oktober dauert. Muss sie um ihr Amt fürchten?



Tim Bale: Sie steht tatsächlich unter riesigem Druck. Es ist beinahe so, als gerieten all die Verbitterung und der Zorn über ihre schreckliche Leistung im Wahlkampf, die bisher zur Machterhaltung einer Regierung der Konservativen zur Umsetzung des Brexit verdrängt worden waren, nun endlich ans Tageslicht.



Wer sind ihre Widersacher?

