Katalanen feiern ihre „neue Republik“

Katalonien-Referendum - Mit dem Schlagstock gegen die Unabhängigkeit

Polizei in schwerer Ausrüstung, die auf Bürger losgeht - so etwas sieht man in Europa heutzutage selten. In Katalonien wurde das beängstigende Szenario Wirklichkeit. Grund: Die Bürger wollten unbedingt ein Referendum abhalten. Spanien ist im Schockzustand.