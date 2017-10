US-Präsident Trump ordnete Cyberangriff auf Nordkorea an

Immer wieder waren vor internationale Unternehmen Ziel Angriff nordkoreanischer Hacker - darunter jene auf Sony Pictures, Banken oder die WannaCry-Attacke Die USA wollten die nordkoreanische Führung von Kim Jong-un nun selbst mittels digitaler Kriegsführung treffen. Ziel: die Infrastruktur der dortigen Geheimdienste, berichtete die "Washington Post".

US-Präsident Donald Trump soll einen "Denial-of-Service"-Angriff angeordnet haben - ein Angriff auf die Erreichbarkeit eines Servers, eines Netzwerks. Damit sollten zukünftige Cyberangriffe der Nordkoreaner verhindert werden. Den Plan zu Angriffen auf das Netzwerk soll schon rasch nach dem Beginn der Präsidentschaft von Trump Anfang des Jahres 2017 geschmiedet worden sein, nicht erst seit den jüngsten Provokationen und Raketentests des nordkoreanischen Diktators. US-Geheimdienste sollen den Internetzugang der staatlichen nordkoreanischen Hacker mit gezielten Angriffen lahmlegen.

Laut "Washington Post" soll der Angriff am Samstag abgeschlossen worden sein. Offizielle Bestätigung aus dem Weißen Haus in Washington gibt es keine, die Zeitung zitiert aber einen Mitarbeiter der Regierungsverwaltung: "Was ich sagen kann, ist, dass Nordkorea selbst schuldig ist, Cyberangriffe durchgeführt zu haben und dass wir angemessene Schritte unternehmen werden, um unsere Netzwerke und Systeme zu verteidigen".

Die nordkoreanische Bevölkerung ist vom weltweiten Internet ohnehin abgeschnitten. Es gibt lediglich einige vom staatlichen Regime genehmigte Inhalte, die für die Bürger zugänglich sind - Filme und Kochrezepte zum Beispiel, wie "golem.de" erklärt. Die Daten des nordkoreanischen Internets wurden vor einigen Wochen nämlich geleakt und zugänglich gemacht.

Neuer Weg ins Internet

Nordkorea hat über eine russische Firma mittlerweile einen zweiten Zugangsweg zum Internet eröffnet. Die Internet-Analysefirma Dyn Research erklärte, seit Sonntag 11.08 Uhr MESZ werde etwa 60 Prozent des nordkoreanischen Datenverkehrs über TransTeleCom abgewickelt. Über den bisher alleinigen Zugangsweg China Unicom fließe der restliche Datenstrom.

TransTeleCom erklärte, es gebe seit 2009 ein Abkommen mit Nordkorea, bestätigte neue Verbindungen jedoch nicht. Durch sie werde Nordkorea besser Cyberangriffe steuern können, warnte Bryce Boland, der für den Raum Asien-Pazifik zuständige Technologie-Vorstand des Sicherheitsunternehmens FireEye.

Über die Verbindung war zunächst von dem Projekt 38 North des US-Korea-Instituts der Johns Hopkins Universität berichtet worden. Ein zweiter Internet-Zugang verringert Nordkoreas Abhängigkeit in diesem Bereich von einem einzelnen Staat in einer Zeit, in der es wegen seiner Raketen- und Atomtests international unter wachsendem Druck steht. Auch Russland und China haben die jüngsten Verschärfungen der Sanktionen gegen das abgeschottete Land mitgetragen.

"Nicht die Zeit für Gespräche"

Die US-Regierung hat Gesprächen mit der nordkoreanischen Regierung vorerst eine Absage erteilt. "Jetzt ist nicht die Zeit" für Gespräche mit Nordkorea, sagte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Huckebee-Sanders, am Montag in Washington. Die US-Regierung setze weiter auf diplomatischen Druck.

Die US-Regierung hat im Konflikt mit Nordkorea wiederholt erklärt, dass eine "militärische Option" auf dem Tisch bleibe. Trump drohte dem Land kürzlich sogar mit "vollständiger Vernichtung". Doch in Washington sind ranghohe Regierungsmitarbeiter überzeugt, dass ein militärisches Eingreifen auf der koreanischen Halbinsel kompliziert und gefährlich wäre.

Eine Reihe von harten Sanktionen wurden von der internationalen Gemeinschaft bereits gegen Pjöngjang verhängt. Die nordkoreanische Führung gibt sich bisher aber gänzlich unbeeindruckt: Am 3. September nahm Pjöngjang seinen bisher stärksten Atomwaffentest vor. Zudem testet das ostasiatische Land regelmäßig Raketen und verletzt damit Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.

