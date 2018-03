Wie Nordkorea und China Donald Trump ausstechen

Für Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un war es ein Propagandacoup: Am Mittwoch bestätigte die chinesische Regierung, worüber stundenlang spekuliert worden war. Der nordkoreanische Diktator war auf Staatsbesuch in China. Seinem ersten überhaupt, seit er 2011 die Macht in dem abgeschotteten Staat auf der koreanischen Halbinsel übernommen hatte.

Das Timing spricht für sich: Das bis zuletzt streng geheim gehaltene Treffen fand kurz vor einem im April geplanten Gipfel mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem für Mai angesetzten Gespräch mit US-Präsident Donald Trump statt. Damit setzt Kim seine Charmoffensive seit den Olympischen Spielen in Südkorea fort.

Xi empfing Kim mit allen Ehren in der Großen Halles des Volkes auf dem Pekinger Tiananmen-Platz. Der chinesische Staatschef habe ein Bankett für Kim und dessen Frau Ri Sol-ju gegeben, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Dort habe Kim gesagt, er habe "erfolgreiche Gespräche" mit Xi zur Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen und zum "Erhalt von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel" geführt.

Ein Staatsbanket für Kim Jong-un. – REUTERS

Peking katapultiert sich auf diplomatische Bühne zurück

Von dem hochsymbolischen Treffen profitieren beide Autokraten. Noch vor wenigen Monaten hatte sich Nordkorea mit seinen Raketen- und Atomtests immer weiter in die Isolation getrieben - und sich selbst von Peking, seinem langjährigen Verbündeten, entfernt. Frustriert mit der Uneinsicht des Nachbars im Norden schloss sich China vergangenes Jahr der internationalen Gemeinschaft an: Es trug die Sanktionen mit, die die Vereinten Nationen gegen Nordkorea verhängt hatten.

Vor seinen heiklen Treffen mit Moon und Trump versucht Kim daher, die alte Allianz wiederzubeleben. Er braucht so viel diplomatische Unterstützung wie möglich. Zumindest nach außen hin signalisiert Kim mit seiner Reise, dass Peking ihm den Rücken stärken wird. Dass Kim die Einladung angenommen hat, kann zudem als versöhnende Geste an Xi verstanden werden, dass die Annäherung an die USA die diplomatischen Beziehungen mit China nicht beeinträchtigen werde.

Kim Jong-un und seine Frau. – APA/AFP/CCTV

Auch China, das das Treffen organisiert hatte, sendet ein starkes Signal. Peking zerstreut Gerüchte, keinen politischen Einfluss mehr auf Pjöngjang zu haben. Die Botschaft: Trotz der jüngsten Differenzen haben die beiden ostasiatischen Staaten ihre traditionelle Freundschaft aufrecht erhalten. Gleichzeitig katapultiert sich Peking wieder ins diplomatische Kräftemessen zurück.

Kim fürchtet Regime-Kollaps

China spielte bei den jüngsten Verhandlungen am Rande der Olympischen Spiele nur eine Nebenrolle. Eine Tatsache, die nicht in Xi Jinpings Erzählungen von einem außenpolitisch erstarkten China passt. Der erstarkte chinesische Führer sendet damit nicht nur ein Signal an die chinesische Bevölkerung. "China fürchtet, von Nordkorea und Trump außen vor gelassen zu werden", sagte der Historiker Shen Zhihua der "New York Times". Es fürchte, dass seine Interessen auf der koreanischen Halbinsel nicht beachtet werden.

Kim reiste mit dem Zug an - genauso wie sein Vater. – KCNA/via Reuters

Kim Jong-un kann sich genau diese Befürchtungen zu nutze machen: Nur allzu oft hatte China im Handelsstreit mit den USA Nordkorea als Verhandlungsjoker eingebracht. Sollte Washington Strafzölle verhängen, werde es seinen verbleibenden Einfluss auf Pjöngjang nicht geltend machen. Kim könnte diese Situation ausnutzen wollen und Trump mit seiner Annäherung an China unter Druck setzen.

Doch auch der Diktator aus dem Norden hat innenpolitische Gründe für seinen Annäherungskurs: Die internationalen Strafmaßnahmen beginnen, seinem Land - vor allem der hungernden Bevölkerungen - zuzusetzen. Er könnte erkannt haben, dass er ohne eine Lockerung der Sanktionen politisch nicht überleben kann.