Kurz plädiert in Chisinau für "Politik kleiner Schritte"

Eine "Politik der kleinen Schritte" könnte zu Fortschritten in der Transnistrien-Frage führen - darin waren sich der OSZE-Vorsitzende Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und der Ministerpräsident der Republik Moldau, Pavel Filip, bei einem Treffen am Samstag in Chisinau einig.