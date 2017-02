Mogherini reist nach Washington, Pence nach Brüssel

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini reist Ende der Woche zu ersten Gesprächen mit Vertretern der neuen US-Regierung nach Washington. Sie hoffe, "gemeinsames Terrain" für eine Zusammenarbeit zu finden, sagte Mogherini am Montagabend in Brüssel. Sie kündigte gleichzeitig an, dass Vize-Präsident Mike Pence am 20. Februar zu einem Besuch "der EU-Institutionen" in Brüssel erwartet wird.

Mogherini sprach von einem "sehr wichtigen politischen Signal". Nach dem Machtwechsel in Washington war in Europa die Sorge gewachsen, dass die Trump-Regierung die transatlantische Partnerschaft infrage stellen und eine Spaltung Europas vorantreiben könnte. Denn Trump hatte unter anderem das Brexit-Votum begrüßt und gesagt, er erwarte weitere EU-Austritte. Die NATO hatte er als "obsolet" bezeichnet.

Mogherini will mit Flynn und Kushner reden

Mogherini nannte als möglichen Gesprächsstoff mit der US-Seite unter anderem die Zusammenarbeit in der UNO, den Kampf gegen den Klimawandel und die Krisen in Syrien und Libyen. "Es kann Differenzen geben", sagte sie. Als vorläufige Gesprächspartner in Washington nannte Mogherini Trumps nationalen Sicherheitsberater Mike Flynn und den Präsidenten-Schwiegersohn und -berater Jared Kushner.

Ob es schon in Washington oder erst in den darauffolgenden beiden Wochen in Europa Treffen mit US-Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis geben wird, ist Mogherini zufolge noch offen. Mitte Februar finden die Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel und das G-20-Außenministertreffen in Bonn statt sowie die Münchner Sicherheitskonferenz.

