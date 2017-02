Merkels Kampf gegen Protektionismus

Wien. Die deutsche Bundeskanzlerin spricht dieser Tage gerne vom „Schulterschluss mit der Wirtschaft“. Angela Merkel sieht jenen globalen Freihandel, an dem ihr Land von allen europäischen Staaten am meisten profitiert hat, gefährdet. Zum einen durch die Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, beispielsweise für jeden in Mexiko erzeugten BMW einen Aufschlag von 35 Prozent an Strafzöllen einzuheben. Zum anderen durch mögliche neue Handelsbarrieren mit Großbritannien nach dem Brexit. Damit nicht einzelne Unternehmen Sonderkonditionen aushandeln und dem Protektionismus Vorschub leisten, will sie auch die großen Konzerne in die Pflicht nehmen.

