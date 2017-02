Van der Bellen auf Antrittsbesuch bei der EU

Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Montag in Begleitung von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zu seinem Antrittsbesuch bei der EU. In Brüssel wird Van der Bellen mit Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, die "aktuelle Situation in der EU" besprechen, hieß es im Vorfeld.

Die Spitzen der Europäischen Union befürchten nach dem Brexit-Votum der Briten und dem Erfolg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen einen weiteren Aufstieg von Rechtspopulisten und Europagegnern, insbesondere bei den bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich bzw. den Niederlanden. Am Dienstag wird das neue Staatsoberhaupt dann eine Rede vor dem Europaparlament in Straßburg halten. Zudem ist ein Gespräch mit Parlamentspräsidenten Antonio Tajani geplant.

EU blickt "auf ein beispiellos schwieriges Jahr" zurück

Van der Bellen ist besorgt um die EU. Sie blicke "auf ein beispiellos schwieriges Jahr" zurück, sagte er bei seinem ersten Neujahrsempfang Anfang Februar. Angesichts von hoher Arbeitslosigkeit in vielen Mitgliedsstaaten, dem geplanten Austritt Großbritanniens sowie von Radikalisierung und Terrorismus habe sich der in den Vorjahren entstandene Vertrauensverlust in die EU noch einmal vertieft, konstatierte das Staatsoberhaupt.

Die EU habe aber trotz multipler Krisen in allen Bereichen in enorm kurzer Zeit entschlossen reagiert und wirksame Maßnahmen ergriffen, betonte Van der Bellen und nannte als Beispiel die Migrationspolitik: "Wir haben einen Treuhandfonds für Afrika geschaffen, ebenso eine europäische Grenz- und Küstenwache, die Einführung eines neuen EU-weiten Reise- und Informationssystems wird verhandelt, das gemeinsame europäische Asylsystem wird reformiert", zählte er auf und fügte als Mahnung hinzu: Die EU werde nicht an tief greifenden Reformen vorbeikommen.

Kirnbauer wird außenpolitische Beraterin Van der Bellens

Kürzlich wurde auch bekannt, wer Van der Bellen außenpolitisch beraten wird: Botschafterin Bettina Kirnbauer wird die erste Frau, die die Außenpolitische Abteilung in der Hofburg leiten wird. Die Personalentscheidung wurde im Einvernehmen mit Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) getroffen, gab die Präsidentschaftskanzlei bekannt. Van der Bellen freute sich, dass er (ab 20. Februar) eine "sehr kompetente und erfahrene Diplomatin" an der Seite haben wird.

(APA/Red.)