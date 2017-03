Endlich eine EU-Zukunftsdebatte ohne Tabus

Ist es riskant, mitten in einer Krise solche Optionen für die Zukunft auf den Tisch zu legen? Es mag tatsächlich politische Sprengsätze in sich bergen, was EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für Vorschläge zur Reform der Gemeinschaft entwickelt hat. Aber es ist die einzige Möglichkeit, auf einen konstruktiven Weg zurückzukehren. Jetzt müssen die 27 Regierungen nämlich Farbe bekennen, sie können es nicht mehr bei billigem Nörgeln gegen Brüssel belassen.