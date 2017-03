Korruptionsverdacht: EU kaufte in Albanien Villa völlig überteuert

Wie kann eine Villa in Albanien, in einem der ärmsten Länder Europas, 1,65 Millionen Euro kosten? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit die Leiterin des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament, Ingeborg Gräßle (CDU). Grund ist der Kauf einer Immobilie durch den Auswärtigen Dienst (EAD) der EU, der nun auch intern in den EU-Institutionen für Nachforschungen sorgt. Im Gebäude wird der Leiter der EU-Vertretung untergebracht.

Lokale Medien in Albanien vermuten Korruption, denn der Quadratmeterpreis für das repräsentative Haus in den „Rolling Hills“ bei Tirana lag mit 4780 Euro weit über den üblichen 1000 bis maximal 2000 Euro pro Quadratmeter. Andere Häuser, die hier in ähnlicher Größe angeboten werden, würden deutlich günstiger verkauft.

Andere Villen ungeeignet

Gräßle, die den Fall untersucht, hat eine umfassende Anfrage an den EAD gerichtet, dessen Antworten nun der „Presse“ vorliegen. Darin rechtfertigen sich die Verantwortlichen, dass der Preis immerhin von ursprünglich 1,75 Mio. auf 1,649 Mio. Euro heruntergehandelt worden sei. Das Haus verfüge über einen privaten Bereich und einen für repräsentative Aufgaben. Es umfasse insgesamt nicht 345 Quadratmeter, sondern 585, was einen Quadratmeterpreis von 2819, nicht von 4780 Euro bedeute. Dass selbst dieser weit über dem örtlichen Preisniveau liegt, störte die Verwaltung des Auswärtigen Dienstes offenbar nicht. Billigere Immobilien hätten sich als ungeeignet erwiesen – unter anderem aus Sicherheitsgründen, heißt es im Antwortschreiben des EAD.

Heikel ist die Sache auch deshalb, weil die EU-Kommission seit Jahren die Korruption in Albanien kritisiert und sich nun selbst dem Vorwurf umstrittener Geschäfte aussetzen muss.