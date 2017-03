"Neue Neigung, Europa zerschlagen zu wollen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird übernächste Woche im Weißen Haus versuchen, US-Präsident Donald Trump von seiner europafeindlichen Haltung abzubringen. Die kurzfristige Ankündigung dieser Reise am Freitag fällt in eine Zeit der schwersten transatlantischen Verstörung seit 1945. Während die Misstöne zwischen Teilen Europas und der Regierung unter Präsident George W. Bush wegen der US-geführten Invasion in den Irak im Jahr 2003 die grundsätzliche amerikanische Unterstützung des europäischen Einigungswerks unberührt ließen, sind unter Trump in Washington Zweck und Dasein der EU dubios. „Den antieuropäischen Kräften, auch den britischen Tories, ist es gelungen, dass die Republikaner, die an sich immer internationalistisch waren, in hohem Maße von einem Anti-EU-Thema infiziert sind“, warnte der Europaabgeordnete Christian Ehler (CDU) dieser Tage in Washington im Gespräch mit der „Presse“.