Wachsende Störung im Verhältnis zwischen West- und Osteuropa

Brüssel/Wien. Der Streit zwischen Polen und seinen westlichen EU-Partnern um die Wiederwahl von Donald Tusk als Ratspräsident ist nur ein weiteres Indiz für eine neue Kluft in der Europäischen Union. Wahrlich symptomatisch dafür war der jüngste Protest der Visegrád-Länder (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) in Brüssel, bei dem sie behauptetet haben, ihre Bürger würden von den großen Handelskonzernen mit Lebensmitteln schlechterer Qualität beliefert als Deutsche und Österreicher. Die mittel- und osteuropäischen Länder fühlen sich in der EU in eine zweite Klasse gedrängt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2017)