Der Vorstoß von Familienministerin Sophie Karmasin und dem für Integration zuständigen Minister Sebastian Kurz für eine Indexierung der Familienbeihilfe könnte an Brüssel scheitern. In einem der „Presse“ vorliegenden Brief spricht sich die zuständige EU-Kommissarin Marianne Thyssen gegenüber der deutschen Bundesregierung gegen eine Anpassung der Familienbeihilfe für EU-Ausländer an das Preisniveau der Herkunftsländer aus.