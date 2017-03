Nach 60 Jahren: EU muss ultimative Entscheidung treffen

Rom. „Sind wir in der Lage, das Vertrauen des Jahres 1957 wiederzuwecken?“ Der Gastgeber des heute in Rom stattfindenden EU-Sondergipfels anlässlich 60 Jahre Römischer Verträge, Paolo Gentiloni, spricht die Krise der EU direkt an. Denn sie hat sich nicht nur in einer Finanz-, Schulden- und Migrationsmalaise manifestiert, sondern auch in der skeptischen Stimmung der Bürger. Einer Stimmung, die bereits zum Verlust eines ersten Mitgliedslands beigetragen hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.03.2017)