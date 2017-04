Britischer Außenminister: "Souveränität Gibraltars bleibt unverändert"

In dem Brexit-Streit um Gibraltar hat der britische Außenminister Boris Johnson den Anspruch auf das britische Überseegebiet an der Südspitze Spaniens bekräftigt. "Die Souveränität Gibraltars ist und bleibt unverändert", betonte Johnson am Montag vor einem EU-Außenministerrat in Luxemburg.

Die Position der britischen Regierung sei "sehr, sehr klar", so Johnson. "Es kann sich absehbar nichts ändern ohne die zum Ausdruck gebrachte Unterstützung und die Zustimmung der Bevölkerung von Gibraltar und des Vereinigten Königreichs. Und die wird sich nicht ändern."

Denn die EU-Verhandlungslinien zum Brexit sehen vor, dass künftige Handelsabkommen mit den Briten nicht automatisch auf die Kronkolonie Gibraltar übertragen werden. Verträge über eine mögliche Freizügigkeit des Waren- und Personenverkehrs müssen demzufolge vor der Anwendung auf Gibraltar von Spanien gebilligt werden. Damit würde Madrid ein Vetorecht bekommen, um Forderungen nach einer schrittweisen Rückgabe der Kolonie, die für viele Briten unantastbar ist, Nachdruck zu verleihen.

Außenminister Sebastian Kurz betonte zu den britisch-spanischen Meinungsverschiedenheiten zu Gibraltar: "Ich sehe hier keinen Konflikt, sondern das ist wieder ein Punkt mehr, der zeigt wie schwierig es sein wird, bei den Brexit-Verhandlungen auch eine ordentliche Lösung zustande zu bringen. Aber auch dieser Punkt wird gelöst werden müssen, genauso wie wir die Situation der europäischen Bürger oder der Briten in den EU-27 zu lösen haben."

Gibraltar gehört seit 1713 zum Vereinigten Königreich.

Kurz fordert sparsamere EU

Ähnlich äußerte sich auch der niederländische Außenminister Bert Koenders. Der Streit um Gibraltar zeige nur, wie schwierig eine Scheidung zwischen der EU und Großbritannien sein werde, sagte er. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn glaubt dagegen nicht, dass Gibraltar ein Thema für die EU-Außenminister sein wird. Luxemburg sei "das Gibraltar des Nordens", scherzte er.

Nach Ansicht von Kurz muss die EU wegen des Brexit sparen und in ihren Strukturen schlanker werden. "Aus meiner Sicht kann es nicht sein, wenn die europäische Bevölkerung und die Zahl der Mitgliedstaaten kleiner wird, dass dann die Strukturen gleich bleiben." Großbritannien sei doch ein beachtlicher Nettozahler, der durch den Brexit abhanden komme.

"Wir müssen hier in Zukunft als Europäische Union sparsamer sein. Es kann nicht sein, dass die Mitgliedstaaten weniger werden, die Einzahler weniger werden, das Budget weniger wird, aber die Struktur gleich bleibt. Diese Rechnung ist eigentlich eine einfache und gilt nicht nur für die Europäische Union", sagte Kurz.

