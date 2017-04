Emotionale Wellen um Visafreiheit für Ukraine und Georgien

26 Jahre haben die Ukrainer nach dem Zerfall der Sowjetunion gewartet, um endlich ohne Visum in den Westen reisen zu dürfen. Umso größer war vergangene Woche die Freude, als das Europarlament endlich grünes Licht für diesen symbolischen Schritt gab. Staatspräsident Petro Poroschenko gratulierte seinen Landsleuten via Twitter. Die Reisefreiheit war einer seiner Wahlversprechen gewesen, doch sie verzögerte sich immer wieder. Ab Juni soll es nun so weit sein: Ebenso wie Georgien, dessen Bürger bereits seit Kurzem für 90 Tage ohne Visum in den Schengenraum einreisen dürfen, fällt dann auch die bisherige Beschränkung für die Ukraine weg.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2017)