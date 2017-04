Warum George Soros in Osteuropa so gehasst wird

Wenn heute, Mittwoch, George Soros in Brüssel von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfangen wird, ist die Welt osteuropäischer Verschwörungstheoretiker wieder in Ordnung: Ein US-Milliardär jüdischer Herkunft erhält Unterstützung einer dem Großkapital nahestehenden EU-Führung. Tatsächlich soll es bei dem Treffen um jüngste Versuche der ungarischen Regierung gehen, die von Soros finanzierte Central European University (CEU) in Budapest zu schließen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.04.2017)