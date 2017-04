Augen zu und durch: Briten stehen geschlossen hinter Theresa May

London. Sie werde keinen „Running Commentary” zu den Brexit-Verhandlungen abgeben, hatte die britische Premierministerin Theresa May unmittelbar nach ihrer Amtsübernahme angekündigt. Das hat sie weitgehend durchgehalten. Doch die Warnung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vor dem heutigen EU-Gipfel in Brüssel, dass London nach dem Austritt „nicht mehr die gleichen Privilegien“ haben werde wie als Mitglied der Union, provozierte May zu der Replik: „Das beweist nur einmal mehr die Notwendigkeit starker Führung“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.04.2017)