Lenkt Orban im Streit mit der EU-Kommission ein?

Ungarns Regierungschef Viktor Orban will laut EVP-Kreisen im Streit mit der EU-Kommission offenbar einlenken. Am Rande des Treffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Brüssel am Samstagvormittag hieß es, Orban habe zugesagt, die Forderungen Brüssels zu erfüllen.

Vor allem geht es um die jüngste Auseinandersetzung über die Freiheit der Wissenschaft und die ungarischen Universitäten. Zuvor hatte EVP-Chef Manfred Weber erklärt, dass trotz der sich häufenden "Provokationen" mit Orban weiter geredet werde. Ein Ausschluss seiner Fidesz-Partei sei nicht geplant. Aber Orban müsse das freie Arbeiten der Unis garantieren, hatte Weber verlangt.

(APA)