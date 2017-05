Matteo Renzi träumt wieder vom Premier-Posten

Matteo Renzi hat es geschafft: Fünf Monate nach

seinem Rücktritt vom Premieramt wendet der 42-jährige Toskaner das

Blatt. Bei Vorwahlen, an denen sich zwei Millionen Wähler

beteiligten, wurde Renzi am Sonntagabend mit einer Mehrheit von 73

Prozent zum neuen Chef der Demokratischen Partei (PD), der stärksten

Einzelkraft im italienischen Parlament, gekürt.

Für Renzi, der Italien fast drei Jahre lang regiert hatte, ist

der Wahlsieg eine Revanche nach schmerzhaften Monaten. Im Dezember

hatte der Sozialdemokrat mit jugendlichem Elan eine schwere

Niederlage bei einem Verfassungsreferendum erlitten, von dem er

seine politische Zukunft abhängig gemacht hatte. Im Februar hatte er

aus politischem Kalkül auch den Posten des PD-Vorsitzenden

niedergelegt. Renzi wollte damit die Neuwahl des PD-Vorsitzenden

erzwingen, um aus einer gestärkten Position heraus wieder das Ruder

der sozialdemokratischen Partei zu übernehmen.

Dabei wurde Renzi jedoch mit rauer innenparteilicher Opposition

konfrontiert. Spitzenvertreter des linken Flügels, wie Ex-Premier

Massimo D'Alema und Ex-PD-Chef Pierluigi Bersani, die Renzis stark

liberalen Kurs scharf kritisiert hatten, verließen die Gruppierung.

Der linke Flügel trat kompakt aus der Partei aus und gründete die

"Bewegung der Demokraten und Progressisten" (DP). Diese will jetzt

mit Renzis PD um die linke Wählerschaft konkurrieren.

Doch der Gegenwind lässt Renzi unbekümmert. Er weiß genau, dass

er im Mitte-links-Block keine wirklichen Rivalen hat. Sein

schärfster Gegner im Rennen um den PD-Vorsitz, der eher

uncharismatische Justizminister Andrea Orlando, schaffte es auf

lediglich 21 Prozent der Stimmen. Keinerlei Chancen hatte der dritte

Kandidat im Rennen, der Präsident der süditalienischen Region

Apulien und Ex-Staatsanwalt Michele Emiliano, der sich mit acht

Prozent der Stimmen begnügen musste.

Renzi hat jetzt kaum Zeit seinen Wahlsieg zu feiern, denn er muss

sich sofort in einen weiteren Wahlkampf stürzen, jenen für die

Kommunalwahlen am 11. Juni, zu denen circa zehn Millionen Italiener

in 1.000 Gemeinden aufgerufen sind. Das Wahlduell ist heikel. Auf

dem Spiel steht die Führung wichtiger Städte wie Verona, Padua,

Genua und Palermo. Die Kommunalwahlen gelten als relevanter Wahltest

vor den Parlamentswahlen, die im Frühjahr 2018 stattfinden werden.

Der nächste Wahlkampf wartet

Renzi fiebert den Parlamentswahlen entgegen, denn er will als

Premierkandidat eines Mitte-links-Blocks ins Rennen ziehen. Von den

Wahlen erhofft sich Renzi die demokratische Legitimierung für den

Regierungschefposten, der ihm gefehlt hatte, als er im Februar 2014

seinen Parteikollegen Enrico Letta aus dem Premieramt gedrängt und

ohne Wahlen die Führung Italiens übernommen hatte. Seitdem hatten

Renzis Rivalen ihm stets vorgeworfen, Italien regiert zu haben, ohne

sich jemals Parlamentswahlen unterzogen zu haben. Diesmal will es

Renzi anders machen.

Der Politiker aus der toskanischen Provinz, der mit 39 Jahren zum

jüngsten Regierungschef Italiens avanciert war, will als Verteidiger

der EU-Werte und als Damm gegen den Populismus in den Wahlkampf für

die Parlamentswahlen ziehen. Renzi will sich als zuverlässiger

Kandidat gegen den Populismus der Fünf-Sterne-Bewegung um den

Starkomiker Beppe Grillo und gegen die Ausländerfeindlichkeit der

rechten Lega Nord profilieren.

Um die Wahlen zu gewinnen, schließt Renzi eine Wahlallianz mit

der rechtskonservativen Partei Forza Italia um Ex-Premier Silvio

Berlusconi nicht mehr aus. Seine Gegner werfen ihm Machtgier vor.

Das bestreitet der Politiker heftig. "Meine einzige Ambition ist,

Italien zu modernisieren und endlich wieder auf den Erfolgskurs zu

bringen, den das Land verdient", lautet sein Credo.

