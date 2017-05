Merkel besucht Putin in Sotschi

Ihr letzter Besuch in Russland dürfte

Angela Merkel noch in Erinnerung sein. Damals im Mai 2015

überraschte Präsident Wladimir Putin die deutsche Kanzlerin bei

einer Kranzniederlegung zum Weltkriegsgedenken mit einer

Mini-Militärparade.

Zwar war Merkel extra erst nach der großen Parade zum Sieg der

Sowjetunion über Hitler-Deutschland gekommen. Doch das hinderte

Putin nicht, an der Kremlmauer noch einmal Soldaten in Uniform

aufmarschieren zu lassen - eine kleine Machtdemonstration in der

heißen Phase der Ukraine-Krise.

Zwei Jahre später reist Merkel an diesem Dienstag zum ersten Mal

wieder nach Russland, diesmal in den beliebten Bade- und Ferienort

Sotschi am Schwarzen Meer. Überraschungen wie damals dürften zwar

kaum zu erwarten sein, wenn Putin die Kanzlerin unter russischen

Palmen empfängt. Doch die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem

Westen und Russland sind seit 2015 nicht weniger geworden.

Ukraine-Konflikt und Syrien-Krise: Experten in Moskau sind

überzeugt, dass die internationalen Streitthemen die Gespräche

dominieren werden. Vor allem im Ukraine-Konflikt gehe es der

deutschen Kanzlerin in Sotschi darum, das Potenzial für eine weitere

Eskalation der Lage zu senken, nachdem vergangene Woche erstmals ein Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in

Europa (OSZE) im Donbass umgekommen war. Die Frage nach den

deutsch-russischen Beziehungen dürfte dabei in den Hintergrund

geraten.

Themen, die belasten

Die Voraussetzungen für fruchtbare Beratungen sind eigentlich

nicht schlecht. Die Deutsche und der Russe, die beide die Sprache

des anderen beherrschen, kennen sich seit Jahren wie kaum ein

anderes Politikerpaar auf der internationalen Bühne.

Dennoch lässt Regierungssprecher Steffen Seibert durchblicken,

dass es knirscht zwischen Kanzlerin und Kremlchef. "Natürlich gibt

es zwei Themen, die das Verhältnis belasten", räumt Seibert frank

und frei in Berlin ein. Er spricht von Russlands

völkerrechtswidriger Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014

und der Destabilisierung der Ostukraine durch die Unterstützung für

prorussische Separatisten. Damit ist in den Beziehungen zwischen

Merkel und Putin etwas zu Bruch gegangen, das bis heute schwer zu

kitten ist.

Auch aus russischer Sicht ist das Vertrauensverhältnis belastet.

Deutschland sei das Zugpferd der antirussischen Rhetorik in Europa,

kommentiert die Zeitung "Iswestija". Ein Ende der Sanktionen gegen

Russland sei nicht abzusehen.

Trotz aller Schwierigkeiten ist die Kanzlerin für den Kremlchef

ein wichtiger Gesprächspartner, gilt sie doch für russische Experten

als Favoritin bei der Bundestagswahl im September. Merkels

außenpolitischer Einfluss ist seit 2015 weiter gewachsen.

Daher hoffen viele, dass die 62-Jährige es zum G-20-Gipfel im

Juli in Hamburg schafft, dort Worte zu finden, wo Sprachlosigkeit

eingezogen ist. Merkel als G-20-Gastgeberin will ausloten, wie in

dem Gremium der Industrie- und Schwellenländer schwierige Fragen zu

Wirtschaft und Klimaschutz aber auch zum Syrien-Konflikt angegangen

werden können.

Auch US-Präsident Donald Trump dürfte sie beschäftigen. Nach dem

US-Raketenangriff auf eine syrische Luftwaffenbasis und der

Verlegung eines amerikanischen Flottenverbandes im Korea-Konflikt

hat der Kreml eine erste Vorstellung davon, wie Trump außenpolitisch

tickt. Und die Reaktionen in Moskau sind verhalten. Trump gilt als

unberechenbar, eine klare Strategie zeichnet sich nicht ab.

Merkel hat Putin durch ihren Besuch im Weißen Haus vom März etwas

voraus. "Für Putin ist es wichtig, sich darüber aus erster Hand zu

informieren", meint die Zeitung "Nesawissimaja Gaseta". Viele

Staats- und Regierungschefs hat Trump bereits getroffen, nur mit

Putin hat er sich noch nicht verabredet. Gut möglich, dass die

Kanzlerin eine Botschaft von Trump im Gepäck hat, wie das Blatt

spekuliert.

Die Kanzlerin als Vermittlerin zwischen Trump und Putin?

Jedenfalls der Draht zwischen Berlin und Moskau ist nie wirklich

abgebrochen, betont Regierungssprecher Seibert: "Gleichzeitig ist es

und war es auch in den vergangenen Jahren unsere Absicht, Russland

so weit das irgendwie möglich ist, in konstruktive Lösungen

einzubinden." Putin war zuletzt im Oktober 2016 zu

Ukraine-Gesprächen in Berlin, regelmäßig telefonieren die beiden.

In Regierungskreisen in Berlin heißt es, Merkel sei

zuversichtlich, dass es in Sotschi Fortschritte geben könne - aber

das sei sie immer. Egal wie aussichtslos eine Situation zunächst

auch erscheine.

(Thomas Körbel und Kristina Dunz/dpa)