May wirft EU Einflussnahme auf Unterhauswahlen vor

Die britische Premierministerin Theresa May vermutet eine versuchte Einflussnahme durch EU-Vertreter auf die Parlamentswahlen im Königreich am 8. Juni. Es gebe einige in Brüssel, die nicht wollten, dass die Brexit-Verhandlungen zum Erfolg führten, sagte May am Mittwoch in London. In den vergangenen Tagen sei in der kontinentaleuropäischen Presse die Verhandlungsposition ihrer Regierung in den anstehenden Gesprächen über den EU-Austritt missinterpretiert worden.

"Die Position der EU-Kommission hat sich verhärtet und Drohungen gegen Großbritannien wurden von europäischen Politikern und Vertretern ausgesprochen." All dies sei zeitlich absichtlich so gesetzt worden, um das Ergebnis der Wahlen zum Unterhaus zu beeinflussen, kritisierte May. Sie äußerte sich nach einer Audienz bei Königin Elizabeth, bei der sie die Monarchin über die Auflösung des Parlaments vor den Wahlen informierte.

Zuletzt war es zu Verstimmungen zwischen Brüssel und London gekommen, nachdem die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) über Details eines Abendessens zwischen May und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker berichtet hatte. An den Vorgesprächen zum Dinner, über die in der Zeitung ebenfalls ausführlich berichtet wurde, nahmen den Angaben zufolge neben den beiden Politikern nur Mays Berater Oliver Robbins und Junckers Kabinettschef Martin Selmayr teil. Die EU-Kommission versuchte die Wogen am Mittwoch zu glätten.

