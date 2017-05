Der vierte Partner der Angela Merkel

Die deutsche Kanzlerin hat mit Emmanuel Macron ihr viertes französisches Gegenüber ihrer Kanzler-Amtszeit. "Mit Francois Hollande habe ich gerne zusammengearbeitet", sagte Merkel am Montag in Berlin. "Es war ja kein Geheimnis, dass wir nun aus sehr unterschiedlichen politischen Familien kommen. Aber wir haben Vertrauen aufgebaut zueinander und ja auch manche Schlacht gemeinsam geschlagen." Und mit dem Neuen stehen die Vorzeichen einmal auf Harmonie - eine Zustandsbeschreibung, die in den letzten Jahren nicht immer auf die für die EU so bedeutende Achse Paris-Berlin zugetroffen hatte. Ein Überblick.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2017)