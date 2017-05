Ex-Kabinettschef von Kurz wird Botschafter bei EU

Wochenlang hing die Personalentscheidung im Gestrüpp der Großen Koalition fest, am heutigen Dienstag wird sie nach Informationen der „Presse“ der Ministerrat absegnen: Neuer Botschafter bei der Europäischen Union in Brüssel wird Nikolaus Marschik. Er führt seit Jänner 2015 die österreichische Vertretung in Berlin.

Den dortigen Dienst hätte er eigentlich schon ein Jahr früher antreten sollen. Doch Sebastian Kurz bat ihn damals nach seinem Amtsantritt Ende 2013, sein Kabinett zu leiten. Marschik hatte Erfahrung darin. Er war schon unter Außenministerin Ursula Plassnik Kabinettschef. Unter deren Nachfolger Michael Spindelegger stieg der Diplomat im Außenamt zum Sektionschef für Personalfragen auf. Die Nähe zur ÖVP wird ihm übrigens nur nachgesagt. Der Beamte gehört keiner politischen Partei an.

Der Botschafterposten in Brüssel ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil Österreich im zweiten Halbjahr 2018 den EU

