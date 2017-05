Tausende Minderjährige in Europa verschollen

Die gute Nachricht vorweg: Laut dem Statistischen Amt der EU (Eurostat) sinkt die Zahl der in Europa neuankommenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Waren es 2015 noch 95.500, so kamen 2016 nur noch 63.300. In Österreich ist die Zahl von 8275 auf 3900 zurückgegangen. Doch das Problem ist bei weitem nicht gelöst. Allein in Italien kamen dieses Jahr bereits wieder 5500 Minderjährige an. Österreich verzeichnete in den ersten drei Monaten 575 Neuankommende.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2017)