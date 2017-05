BBC: May präzisiert Vorschläge zur Einwanderung

Die britische Premierministerin Theresa May wird im Laufe des Tages nach Informationen der Rundfunkgesellschaft BBC ihre Vorschläge zur Eindämmung der Einwanderung präzisieren. Dabei werde May unterschiedliche Maßnahmen für die Einwanderung aus

EU-Staaten und aus Nicht-EU-Staaten vorschlagen, hieß es in einem

BBC-Bericht am Donnerstag.

Für die Zeit nach dem Brexit laufe das auf ein "Ende der

Freizügigkeit" hinaus. Für Arbeitskräfte, die aus Nicht-EU-Staaten

kommen, werde May eine Erhöhung der Sonderabgaben vorschlagen, die

derzeit für Kleinunternehmen bei umgerechnet 420 Euro im Jahr liegen

und für größere Unternehmen bei 1.160 Euro. Darüber hinaus sollen

zugewanderte Arbeitskräfte höhere Zuzahlungen für die

Inanspruchnahme des Gesundheitssystems leisten. Mit den zusätzlichen

Einnahmen sollen die Ausbildungsprogramme für britische Staatsbürger

ausgebaut werden.

Zwischen Oktober 2015 und September 2016 kamen laut den

offiziellen Statistiken 596.000 Einwanderer nach Großbritannien,

darunter 257.000 Menschen aus Nicht-EU-Staaten.