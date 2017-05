Trump, die EU und das "Höllenloch"

Donald Trump kam an dem Besuch in Brüssel wegen des NATO-Gipfels am Donnerstag nicht vorbei. Die belgische Hauptstadt hatte er aufgrund der hohen Zahl muslimischer Einwanderer einst als "Höllenloch" bezeichnet. Dass er dort am Himmelfahrtstag nun auch die EU besucht, gleicht schon fast einem kleinen Wunder.

Denn vor einigen Monaten hat der US-Präsident die Organisation noch mit unverhohlener Verachtung gestraft. Ob Handel, Einwanderung, Folter oder der Kampf gegen den Klimawandel - es gibt kaum ein Thema, bei dem der US-Präsident und die EU auf einer Linie sind. Zu seinem Amtsantritt im Jänner hatte Trump die Europäer mit einem heftigen Rundumschlag geschockt: Er bezeichnete den Brexit als "großartig" und sagte den weiteren Zerfall der EU voraus. Die ist für ihn ohnehin mit dem Ziel gegründet worden, den USA im Handel Konkurrenz zu machen, sie sei damit "ein Mittel zum Zweck für Deutschland".

Der Geschäftsmann Trump kritisiert die EU schon lange als ineffizient und bürokratisch und sieht in ihr ein "Konsortium", das letztlich ein Wachstumshindernis für die Mitgliedstaaten ist. Persönlich trägt der Immobilienunternehmer der EU nach, dass diese ihn beim Ausbau eines seiner Golfhotels im irischen Doonbeg ausgebremst hat.

Großer Absatzmarkt für US-Unternehmen

Die Genehmigung dafür habe er von den irischen Behörden "sehr schnell" bekommen, erzählte er im Jänner in einem Interview. Doch Brüssel habe damals "Umwelt-Tricks benutzt", um den Bau des Projekts um Jahre zu verzögern oder gar zu verhindern. Er habe dann gesagt: "Vergesst es, ich werde nicht bauen."

Um so überraschender war es, dass US-Vizepräsident Mike Pence im Februar in Brüssel ein klares Bekenntnis Trumps für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der EU übermittelte. "Ja, ein starkes Europa ist sehr, sehr wichtig für mich", sagte Trump dann selbst im April.

Wenn es tatsächlich einen Sinneswandel des US-Präsidenten gibt, lässt sich über die Gründe nur spekulieren. Militärisch und sicherheitspolitisch gesehen ist die EU zwar ein kleiner Fisch, aber 22 ihrer Mitgliedstaaten gehören auch der NATO an, die Trump inzwischen wieder lieb gewonnen hat. Vor allem ist die EU mit 500 Millionen Menschen aber ein großer Absatzmarkt für US-Unternehmen und mit ihren Firmen wiederum ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den Vereinigten Staaten.

Zukunft von TTIP ungewiss

Dennoch steht gerade hinter der Handelspolitik das größte Fragezeichen. Vor seinem Amtsantritt schien sich Trump sicher, dass er auch direkt mit interessanten EU-Staaten Handelsdeals schließen könnte. Die Europäer glauben aber, ihm inzwischen klargemacht zu haben, dass er sich in Handelsfragen an die dafür zuständige Gesamt-EU wenden muss.

Die Zukunft des praktisch fertig ausgehandelten Freihandelsabkommen TTIP zwischen beiden Seiten ist aber weiter ungewiss. Der geschäftsführende US-Vertreter bei der EU, Adam Shub, sagte immerhin im März, das Abkommen sei jedenfalls nicht "tot" und werde weiter "überprüft".

Doch die Europäer bleiben in der Schusslinie. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zeigte sich jüngst "sehr besorgt" darüber, dass Washington Mitgliedstaaten wegen ihrer Handelsüberschüsse mit den USA bald auf eine Art "Schwarze Liste" setzen könnte.

Und für Hektik bei der EU sorgte gerade auch die unerwartete Ankündigung Washingtons, wegen der Gefahr von Sprengstoffanschlägen eine Ausweitung des Verbots für Laptops in der Passagierkabine auf Flüge aus Europa zu prüfen.

Karas: "Beispielloser Zickzack-Kurs"

Doch die Skepsis geht nicht nur von US-Seite aus. "Natürlich gibt es Meinungsunterschiede, das will ich nicht verhehlen", sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch. Gleichzeitig "gibt es aber auch Anknüpfungspunkte, wo wir einig sind". Eindeutiger wurde Der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament Othmar Karas: Er sprach von einem "beispiellosen Zickzack-Kurs" Trumps. Der US-Präsident leiste sich häufig grobe Schnitzer, die das Potenzial haben, die globale Sicherheitsarchitektur zu gefährden.

Die EU müsse einen Weg finden, zuverlässige Kommunikationskanäle zur Trump-Administration zu etablieren. "Denn bei aller Unberechenbarkeit des amtierenden Präsidenten bleiben die USA ein essenzieller geopolitischer Partner".

Es gibt also viel zu besprechen, wenn Trump am Donnerstagvormittag EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker trifft. Aber es ist nur weniger als eine Stunde nach dem offiziellen Händeschütteln Zeit, eine Basis für die künftige Zusammenarbeit zu finden. Eine Pressekonferenz haben beide Seiten vorsichtshalber nicht angesetzt.

