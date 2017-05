China-EU-Gipfel: Nähe zu Xi, Abstand zu Trump

Peking/Brüssel. Keine roten Teppiche bei der Ankunft auf dem Flughafen, auch keine mit Blumen gesäumten Alleen – als beim letzten Gipfeltreffen zwischen der EU und China vor einem Jahr Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Junker nach Peking angereist kamen, blieb der sonst bei Besuchen von ranghohen Gästen in China übliche Pomp aus. Auch die Ergebnisse der Verhandlungen mit Chinas Premierminister Li Keqiang blieben dünn. Die Gipfelteilnehmer würden sich für ein „umfassendes Investitionsabkommen“ einsetzen, hieß es in der Abschlusserklärung. Gleiches gelte für „globale Fragen wie Entwicklungshilfe oder Klimawandel“. Die Chinesen maßen dem Gipfel nur wenig Bedeutung bei – zu uneins sind aus Sicht der chinesischen Führung die EU-Länder, zu vage die Beschlüsse. Auch in Europa war das Interesse gering.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.05.2017)