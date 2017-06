May geht geschwächt in die Brexit-Verhandlungen

Theresa May hat sich verkalkuliert. Sie wollte mit den vorgezogenen Unterhauswahlen gestärkt in die Brexit-Verhandlungen gehen. Doch nun, wenige Tage vor deren Start, ist sie geschwächt. Sie hat nicht einmal in ihrer eigenen Partei den Rücken frei. Die Kritik gegen ihre Linie in den Verhandlungen mit der EU wird kaum verstummen. Da sind zum einen die hardcore EU-Gegner unter den Torries, die sie weiterhin zu einem Hard-Brexit drängen und jeglichen Kompromiss verteufeln werden. Da sind aber auch die wirtschaftsfreundlichen Kräfte unter den Konservativen, die jetzt wieder auf eine möglichst starke Einbindung in den Binnenmarkt setzen werden. Beides lässt sich kaum auf einen Nenner bringen.