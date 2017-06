Budapest. Seit rund zwei Jahren profiliert sich der Block der sogenannten Visegrád-Länder (Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei) als neuer Machtfaktor in der europäischen Politik. Der Brexit steigert das Gewicht der Mitteleuropäer noch: Ihr Anteil an der EU-Bevölkerung, Wirtschaftsleistung und ihr relatives Gewicht in den europäischen Institutionen wächst. Ihre Meinung zählt, und diese Meinung – mehr nationale Eigenständigkeit, Abkehr vom Gedanken eines föderalen Europa – steht in Kontrast zu vielem, was man in Berlin und Brüssel denkt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2017)