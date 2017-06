Keine Flüchtlinge aufgenommen: EU geht gegen drei Länder vor

Die EU-Kommission hat erstmals Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, Tschechien und Ungarn wegen fehlender Aufnahme von Flüchtlingen eingeleitet. Die EU-Kommission erklärte, trotz entsprechender wiederholter Aufforderungen hätten die drei Länder entgegen ihrer rechtlichen Verpflichtungen noch nicht die notwendigen Handlungen zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland ergriffen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich am Wochenende für solche Verfahren gegen Aufnahmeverweigerer ausgesprochen.

"Weg in die Hölle"

Der tschechische Innenminister Milan Chovanec (CSSD) hatte die Pläne der EU-Kommission am Montagvormittag scharf kritisiert. Es würde sich um einen "Weg in die Hölle, der das Vertrauen der Menschen in Tschechien gegenüber der EU katastrophal untergraben würde", betonte Chovanec laut Medienberichten vom Dienstag.

"Die Quoten funktionieren nicht. Die Immigranten bleiben nicht in den Ländern, die sie aufnehmen", argumentierte Chovanec weiter, der unter den tschechischen Politikern als "Hardliner" in der Flüchtlingssache gilt. "Die EU steckt den Kopf in den Sand und lehnt ab, die Realität zu akzeptieren", sagte der Minister. Es handle sich laut dem Sozialdemokraten Chovanec um ein "schlechtes Signal an die tschechische Öffentlichkeit", wenn die EU-Kommission jene Länder bestrafen werde, die sich für eine "funktionsfähige Lösung der Flüchtlingskrise einsetzten. In diesem Zusammenhang erinnerte Chovanec daran, dass Tschechien als "eines der aktivsten Länder" seine Polizisten und Experten in Krisenregionen entsende. Man lehne die "nicht funktionierenden und unsinnigen Quoten" ab.

Relocation-Programm ohne Zustimmung aller EU-Länder

Die EU hatte 2015 mit Mehrheit entschieden, bis September 2017 bis zu 160.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland auf andere Länder zu verteilen. Mehrere östliche EU-Staaten wurden überstimmt und beteiligen sich nun nicht oder nur eingeschränkt an dem Programm.

Auch Österreich hat bisher keinen einzigen Flüchtling über das sogenannte Relocation-Programm aufgenommen. Nachdem die EU-Kommission mit einem Vertragsverletzungsverfahren gedroht hatte, sagte die Regierung vor wenigen Wochen die Aufnahme von zunächst 50 Flüchtlingen aus Italien zu.

(APA)