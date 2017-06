Der EU-Aufbruch und seine Fallstricke

Emmanuel Macron brachte die Initialzündung. Der neue französische Präsident hat nicht nur die lahmende Achse mit Berlin wiederbelebt. Bei seinem ersten EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel hat er unter den Staats- und Regierungschefs auch Lust auf eine neue Handlungsfähigkeit verbreitet. Die Brüsseler Depression, die seit Beginn der Finanz- und Schuldenkrise vor knapp zehn Jahren die EU gelähmt und an den Rande ihrer Existenzfähigkeit gebracht hat, ist fürs erste überwunden.