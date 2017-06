Mehr Wähler als Einwohner in Albanien

Wie in vielen anderen Balkanländern auch liegt bei der Parlamentswahl in Albanien am Sonntag die Zahl der Stimmberechtigten über der Einwohnerzahl. Die staatliche Wahlkommission gibt die Wählerzahl mit knapp 3,5 Millionen an. Alle Einwohner - vom Baby bis zum Greis - machen aber nur 2,9 Millionen aus.

Das Missverhältnis entsteht durch die vielen im Ausland lebenden Albaner. Daneben enthält das Wählerverzeichnis traditionell aber auch noch längst Gestorbene. Diese Karteileichen oder Phantomwähler waren in der Vergangenheit Quelle für massive Fälschungen der Ergebnisse.

Die Parlamentswahl, die nach schweren innen- und außenpolitischen Krisen klare politische Verhältnisse bringen soll, ist nur auf geringes Interesse gestoßen. Bis 10.00 Uhr hätten nur 12 Prozent der rund 3,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, berichtete die staatliche Wahlkommission in Tirana. Bei der letzten Abstimmung waren es noch doppelt so viele gewesen.

Den regierenden Sozialisten unter Edi Rama werden in den Umfragen bessere Chancen als den oppositionellen Demokraten mit ihrem Parteichef Lulzim Basha eingeräumt. Beide tief zerstrittenen Lager haben den Bürgern versprochen, ihre Regierung werde tiefgreifende Reformen in Staat und Wirtschaft anstoßen. Albanien ist eines der ärmsten und korruptesten Länder Europas. Daneben ist das Land das mit Abstand größte Anbaugebiet von Cannabis.

(APA/dpa)