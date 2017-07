Kurz pocht weiter auf Brenner-Kontrollen

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP)hat nun doch wieder die

Pläne, Kontrollen an der österreichisch-italienischen Grenze

einzuführen, verteidigt. "Österreich wird die Brenner-Grenze

schützen, wenn keine Bereitschaft besteht, die Mittelmeerroute zu

schließen", sagte Kurz vor Beginn eines Flüchtlingsgipfels mit

Vertretern europäischer und afrikanischer Länder am Donnerstag in

Rom im Gespräch mit der APA.

Die Zusammenarbeit der österreichischen und italienischen Polizei

im Grenzbereich funktioniere gut. Wenn jedoch der Ankunft von

Migranten, die in Richtung Norden ziehen wollen, kein Ende gesetzt

werde, sei Österreich gezwungen, seine Grenzen zu schützen, betonte der Minister. Einmal mehr trat er für eine Schließung der

Mittelmeer-Route ein.

Kurz forderte einen "dringenden Systemwechsel" im Umgang mit der Flüchtlingskrise in Europa. "Es muss klar sein, dass Menschen nach der Rettung im Mittelmeer sofort zurückgestellt werden", so Kurz. Die meisten Personen, die in Italien eintreffen, hätten "keine

Chancen auf Asyl", meinte er. "Die Botschaft muss klar sein: Wer

illegal nach Europa kommt, wird nach der Rettung wieder

zurückgeführt."

Die irreguläre Migration müsse "gestoppt werden, um zu

verhindern, dass weitere Menschen im Mittelmeer ertrinken", sagte

er. Nur so könne Schleppern die Geschäftsgrundlage entzogen werden.

Der Außenminister sprach sich für Kooperationen mit afrikanischen

Ländern aus. Priorität habe es, die Hilfe "vor Ort in Afrika"

auszubauen. Wichtig sei auch die Stabilisierung der Lage in Libyen

und der Ausbau seiner Küstenwache, damit von der libyschen Küste

keine Flüchtlingsboote ablegen. "Die EU muss Druck auf die

Transitländer ausüben: Wer im Umgang mit der Flüchtlingskrise nicht kooperiert, dem werden Entwicklungsgelder gestrichen", meinte Kurz.

Österreich könne niemand vorwerfen, im Umgang mit der

Flüchtlingsproblematik nicht solidarisch genug zu handeln.

"Österreich zählt zu den EU-Ländern, die im Vergleich zur

Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Wir haben mehr Flüchtlinge als Italien und Griechenland aufgenommen. Niemand kann uns den Vorwurf machen, dass wir nicht helfen", kommentierte der Außenminister.