Sobotka warnt "selbst ernannte Seenot-Retter" im Mittelmeer

Frontex: Immer mehr Flüchtlinge kommen über Spanien

Halbjahresbilanz von Frontex ; Insgesamt kamen um 68 Prozent weniger Migranten in die EU als im Vergleichszeitraum 2016, doch in Spanien wurden drei mal mehr Migranten registriert, in Italien einen Anstieg um 21 Prozent.